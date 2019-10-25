Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В команду среди прочих попали вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, а также два украинца - защитник киевского "Динамо" Артём Шабанов и форвард "Гента" Роман Яремчук.
Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артём Шабанов ("Динамо Киев"), Айлтон ("Карабах"), Оуэн Вейндал ("АЗ Алкмаар");
Полузащитники: Дани Кинтана ("Карабах"), Тен Копмейнерс ("АЗ Алкмаар"), Франко Васкес ("Севилья");
Нападающие: Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Идрисси ("АЗ Алкмаар").
Команда недели в #ЛигаЕвропы ⚽️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019
Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя "Карабаха" @FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN
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