Вратарь "Краснодара" и два украинца - в символической сборной недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В команду среди прочих попали вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, а также два украинца - защитник киевского "Динамо" Артём Шабанов и форвард "Гента" Роман Яремчук.

Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артём Шабанов ("Динамо Киев"), Айлтон ("Карабах"), Оуэн Вейндал ("АЗ Алкмаар");

Полузащитники: Дани Кинтана ("Карабах"), Тен Копмейнерс ("АЗ Алкмаар"), Франко Васкес ("Севилья");

Нападающие: Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Идрисси ("АЗ Алкмаар").

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