Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки

Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов женился на своей девушке Анастасии.

"Матвей Сафонов больше не холостяк! Поздравляем Матвея и его избранницу – Анастасию с бракосочетанием! Желаем молодым любви и счастья!" - говорится в официальном Twitter "Краснодара".

21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне провел за клуб 20 матчей и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Вызывался в сборную России, но на поле не выходил.

Не пропустите: Марио Фернандес женился (фото). | http://soccernews.ru