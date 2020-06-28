Вратарь "Краснодара" Крицюк близок к переходу в турецкий топ-клуб

Теги бешикташкраснодарстанислав крицюктрансферы

Вратарь "Краснодара" Крицюк близок к переходу в турецкий топ-клуб
Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может стать игроком стамбульского "Бешикташа", сообщает En Son Haber.

По сведениям издания, российский голкипер согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Впрочем, окончательное решение должны принять президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби и главный тренер клуба Серген Ялчин. Крицюк может достаться туркам бесплатно, так как его контракт с "быками" истекает летом.

Ранее сообщалось, что Крицюк также входит в сферу интересов "Локомотива" и "Олимпиакоса".

В нынешнем сезоне 29-летний Крицюк провел за "Краснодар" семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.

Не пропустите: "Оренбург" объяснил причины отказа играть с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов