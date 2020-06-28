Вратарь "Краснодара" Крицюк близок к переходу в турецкий топ-клуб



Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может стать игроком стамбульского "Бешикташа", сообщает En Son Haber.

По сведениям издания, российский голкипер согласовал условия личного контракта с турецким клубом. Впрочем, окончательное решение должны принять президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби и главный тренер клуба Серген Ялчин. Крицюк может достаться туркам бесплатно, так как его контракт с "быками" истекает летом.

Ранее сообщалось, что Крицюк также входит в сферу интересов "Локомотива" и "Олимпиакоса".

В нынешнем сезоне 29-летний Крицюк провел за "Краснодар" семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.

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