Вратарь "Краснодара" рассказал, что им интересовался клуб Серии А



Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, что у него был вариант с переходом в "Фиорентину".

"Я слышал, что "Фиорентина" предлагала за меня миллион евро. Даже если бы мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать.

Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за все, что для меня сделал. О чем мы вообще говорим? Я играю только год стабильно в "Краснодаре". Мне важно, что президент у нас открытый и готов к общению. Когда мы видимся, он всегда мне что-то скажет. Часто говорим о пропущенных голах: что можно было исправить, изменить", – сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу "КраСава".

20-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2023 года.

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