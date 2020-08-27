Вратарь "Краснодара" Сафонов поделился мнение об игре команды
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о результатах команды в первых матчах сезона-2020/21.
"Невооруженным взглядом видно, что пока не все получается. И все-таки я замечаю прогресс по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Мы стали сплоченнее как коллектив. Да, есть потери очков на старте, но впереди длинный сезон - верю, что все хорошее впереди. Важно брать свои очки.
По ходу прошлого сезона мы потеряли много "своих" очков. Упускали победы или проигрывали, будучи фаворитами. Если будем дожимать соперников, то результат придет. Вот и вся история", - цитирует Сафонова пресс-служба "быков".
После 5 туров РПЛ "Краснодар" с 7 баллами занимает 10 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22