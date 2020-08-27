Вратарь "Краснодара" Сафонов поделился мнение об игре команды

Теги краснодарматвей сафонов

Вратарь "Краснодара" Сафонов поделился мнение об игре команды

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о результатах команды в первых матчах сезона-2020/21.

"Невооруженным взглядом видно, что пока не все получается. И все-таки я замечаю прогресс по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Мы стали сплоченнее как коллектив. Да, есть потери очков на старте, но впереди длинный сезон - верю, что все хорошее впереди. Важно брать свои очки.

По ходу прошлого сезона мы потеряли много "своих" очков. Упускали победы или проигрывали, будучи фаворитами. Если будем дожимать соперников, то результат придет. Вот и вся история", - цитирует Сафонова пресс-служба "быков".

После 5 туров РПЛ "Краснодар" с 7 баллами занимает 10 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Зенит" хочет продлить контракт с Дриусси| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе

В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов