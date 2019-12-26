Вратарь "Краснодара" Сафонов высказался о возможном вызове в сборную России
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что его абсолютно не беспокоит нежелание тренерского штаба сборной России вызывать его в национальную команду.
"У меня нет сейчас мечты и цели попасть в сборную. Я считаю, что я попаду туда, когда стану готов. Играю в молодёжке и получаю практику. Зачем мне попадать в основную сборную и не играть там? Считаю, что я не готов. Мне ещё много над чем надо работать. Любую сферу назовите, любой компонент игры", - сказал 20-летний футболист.
Напомним, что Сафонов стал лауреатом премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.
В текущем сезоне голкипер провёл за "Краснодар" 24 матча и пропустил 34 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15