Вратарь "Краснодара" Сафонов высказался о возможном вызове в сборную России

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что его абсолютно не беспокоит нежелание тренерского штаба сборной России вызывать его в национальную команду.

"У меня нет сейчас мечты и цели попасть в сборную. Я считаю, что я попаду туда, когда стану готов. Играю в молодёжке и получаю практику. Зачем мне попадать в основную сборную и не играть там? Считаю, что я не готов. Мне ещё много над чем надо работать. Любую сферу назовите, любой компонент игры", - сказал 20-летний футболист.

Напомним, что Сафонов стал лауреатом премии "Первая пятёрка", которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.

В текущем сезоне голкипер провёл за "Краснодар" 24 матча и пропустил 34 гола.

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