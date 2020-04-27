Вратарь "Крыльев" Фролов назвал речи Путина пустословием
Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов рассказал, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, а также высказался о ситуации в стране.
"Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них для себя деньги есть. Для людей - ничего нет.
Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.
То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Реальных дел никаких нет.
И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому - их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал - надо делать.
А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору.
Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ - зло. И в реальной жизни все по-другому", - сказал Фролов в интервью каналу "Футбольный Биги".
Отметим, из-за пандемии коронавируса людям необходимо соблюдать режим самоизоляции до 31 мая. Большинство россиян потеряли работу из-за сложившейся ситуации.
На данный момент в России коронавирусом больны более 88 тысяч человек.
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|22
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Урал
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|25
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|12
|Сочи
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|13
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|22
|20