Вратарь "Крыльев" Фролов назвал речи Путина пустословием

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов рассказал, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, а также высказался о ситуации в стране.

"Требуй не требуй, мы ничего не получим, власть просто на нас забьет. Забьет и скажет: "Денег нет, но вы держитесь". У них для себя деньги есть. Для людей - ничего нет.

Взять Америку, Европу - во многих странах помогают своим гражданам, помогают бизнесу. У нас в России ничего этого нет.

То, что говорит президент по телевизору - это все пустословие. Реальных дел никаких нет.

И таких моментов, когда президент говорит одно, а в жизни все по-другому - их миллиард. В футболе команда слушает своего лидера, если капитан сказал - надо делать.

А здесь, когда президент России, национальный лидер говорит - сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают. Либо просто так это говорит по телевизору.

Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ - зло. И в реальной жизни все по-другому", - сказал Фролов в интервью каналу "Футбольный Биги".

Отметим, из-за пандемии коронавируса людям необходимо соблюдать режим самоизоляции до 31 мая. Большинство россиян потеряли работу из-за сложившейся ситуации.

На данный момент в России коронавирусом больны более 88 тысяч человек.

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