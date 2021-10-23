Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что он может перейти в московский "Спартак".
"Я абсолютно никак не реагирую на это все. Готов ли я перейти в российский топ-клуб? Я готов выходить и показывать свою игру в каждом матче. Посмотрим, что будет в будущем", — приводит слова Ломаева "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 22-летний Ломаев провел за "Крылья Советов" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Игнашевич рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России
-
Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А
-
Это’О рассказал, как он организовал переход Кокорина в "Анжи"
-
Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Это’О назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Анчелотти ярко высказался о предстоящем "Эль-Класико"
-
"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место
-
Икарди выложил очередное романтичное фото с Вандой
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ
-
ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта
-
"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука
-
Кокорин восстановился после травмы
-
"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"
-
Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"
-
"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ