Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"

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Вратарь "Крыльев" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"

Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал информацию о том, что он может перейти в московский "Спартак".

"Я абсолютно никак не реагирую на это все. Готов ли я перейти в российский топ-клуб? Я готов выходить и показывать свою игру в каждом матче. Посмотрим, что будет в будущем", — приводит слова Ломаева "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 22-летний Ломаев провел за "Крылья Советов" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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