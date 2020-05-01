Вратарь "Крыльев Советов" Фролов рассказал о своём отношении к Навальному

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов поведал, как он относится к оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Смотрю ли Навального? Нет, никогда не смотрел, и никогда он мне не нравился - ни как политик, ни как человек. Да, он раскрывает правду, ведёт свои расследования, но его никто не воспринимает всерьёз. И даже если это правда, то всем всё равно, мягко говоря. Для чего он всё это делает, я не знаю. Я с ним не знаком и не общался. Может быть, это пиар. Может быть всё что угодно. Пока я не знаком с человеком, ничего про него не могу сказать. Только по делам можно судить. Но я к нему никак не отношусь. У него же проблемы с законом какие-то были. То есть где-то он тоже себя нечестно вёл", - сказал Фролов.

Ранее Навальный встал на защиту голкипера, которого клуб оштрафовал за резонансное интервью с резкой критикой российской власти.

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