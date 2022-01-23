Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился мнением о возможном переходе в московский "Спартака".
"Про интерес "Спартака" узнал из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Агент мне ничего не говорил. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом.
Кто-то из топов мог меня подписать? "Локомотив". Про его интерес я узнал в тот же день, когда приехал в Чертаново. Отец сказал: "Переметнуться будет некрасиво", - приводит слова Ломаева Sport24.
23-летний Ломаев в нынешнем сезоне провел за "Крылья Советов" 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с Игнатовым. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги
-
"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании
-
ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции
-
"Байер" не собирается покупать Азмуна зимой
-
Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 января
-
Кьеза успешно перенес операцию на колене. Названы сроки восстановления игрока
-
Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги
-
Феерия ПСЖ, неудача "Монако", успех "Марселя": результаты 22-го тура Лиги 1
-
"Барселона" вырвала победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании
-
Победы "Интера" и "Ромы", ничья между "Миланом" и "Ювентусом": результаты 23-го тура чемпионата Италии
-
"Милан" и "Ювентус" не выявили победителя в матче Серии А
-
ПСЖ одержал яркую победу в чемпионате Франции
-
Рамос забил первый гол за ПСЖ
-
"Милан" теряет Ибрагимовича
-
Тунис выбил Нигерию из Кубка Африки
-
"Байер" не собирается покупать Азмуна зимой
-
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Инсинье догнал Марадону по числу голов за "Наполи"
-
Луческу рассказал, из-за кого покинул "Интер" в 1999 году
-
В "Атлетико" произошел конфликт из-за Гризманна и де Пауля
-
Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Влахович определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры
-
Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
-
Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки