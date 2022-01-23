Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"

Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев поделился мнением о возможном переходе в московский "Спартака".

"Про интерес "Спартака" узнал из соцсетей. Новость мне кто-то скинул. Агент мне ничего не говорил. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом.

Кто-то из топов мог меня подписать? "Локомотив". Про его интерес я узнал в тот же день, когда приехал в Чертаново. Отец сказал: "Переметнуться будет некрасиво", - приводит слова Ломаева Sport24.

23-летний Ломаев в нынешнем сезоне провел за "Крылья Советов" 18 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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