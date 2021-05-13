Вратарь "Крыльев Советов" потроллил Смолова в финале Кубка России

Фото твиттер "Локомотива"

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев пытался повлиять на форварда "Локомотива" Фёдора Смолова перед исполнением пенальти в финальном матче Кубка России.

Вратарь самарцев подошёл к сопернику и предложил ему пробить 11-метровый паненкой.

Нападающий "железнодорожников" не повёлся на провокацию и забил. В итоге команда выиграла со счётом 3:1 и взяла трофей.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 Смолов пробил пенальти паненкой в послематчевой серии. Страж ворот сборной Хорватии парировал удар, а россияне вылетели из турнира.

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