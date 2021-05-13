Вратарь "Крыльев Советов" потроллил Смолова в финале Кубка России

Теги крылья советовлокомотив москвафедор смолов

Вратарь "Крыльев Советов" потроллил Смолова в финале Кубка России

Фото твиттер "Локомотива"

Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев пытался повлиять на форварда "Локомотива" Фёдора Смолова перед исполнением пенальти в финальном матче Кубка России.

Вратарь самарцев подошёл к сопернику и предложил ему пробить 11-метровый паненкой.

Нападающий "железнодорожников" не повёлся на провокацию и забил. В итоге команда выиграла со счётом 3:1 и взяла трофей.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 Смолов пробил пенальти паненкой в послематчевой серии. Страж ворот сборной Хорватии парировал удар, а россияне вылетели из турнира.

Не пропустите: Смолов процитировал рэпера OBLADAET после победы в Кубке России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22

"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов