Вратарь "Лацио" готов перейти в дортмундскую "Боруссию"
Голкипер "Лацио" Томас Стракоша признался, что его прельщает вариант с продолжением карьеры в дортмундской "Боруссии".
"Это большой клуб. Они создали молодую и амбициозную команду, их стадион просто потрясающий. Я совру, если скажу, что мне не интересен такой переход", - сказал албанец.
Контракт 25-летнего футболиста с "орлами" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Стракоша из-за травм сыграл за "Лацио" только 8 матчей, в которых пропустил 14 голов.
Не пропустите: Холанд останется в "Боруссии", если клуб не попадет в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20