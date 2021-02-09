Вратарь "Лацио" готов перейти в дортмундскую "Боруссию"

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша признался, что его прельщает вариант с продолжением карьеры в дортмундской "Боруссии".

"Это большой клуб. Они создали молодую и амбициозную команду, их стадион просто потрясающий. Я совру, если скажу, что мне не интересен такой переход", - сказал албанец.

Контракт 25-летнего футболиста с "орлами" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Стракоша из-за травм сыграл за "Лацио" только 8 матчей, в которых пропустил 14 голов.

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