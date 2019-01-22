Вратарь "Леганеса" прокомментировал скандальный гол Луиса Суареса
Вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр прокомментировал скандальный гол Луиса Суареса в его ворота во время матча 20-го тура Примеры.
"Я хочу выступить защитником всех голкиперов, потому что во многих случаях мы не чувствуем себя в безопасности. Складывается ощущение, что нам нужно получить серьёзную травму, чтобы правда оказалась на нашей стороне. Я надеюсь и хочу этим требованием поспособствовать справедливому разбирательству" - написал Куэльяр в своём инстаграме.
Напомним, что Суарес забил свой гол, врезавшись в Куэльяра. Арбитр проконсультировался с видеорефери и решил засчитать взятие ворот, не посмотрев повтор самостоятельно.
Не пропустите: VAR помогает: глава Примеры прокомментировал скандальный гол Суареса в матче с "Леганесом". | http://soccernews.ru
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