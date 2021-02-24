Вратарь "Лидса" Мелье установил уникальный рекорд АПЛ

Французский вратарь "Лидса" Иллан Мелье в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (3:0) установил рекорд АПЛ.

Мелье стал первым голкипером моложе 21 года, который сумел провести восемь матчей без пропущенных голов одном матче.

Мелье перешел в "Лидс" летом 2020 года из "Лорьяна" за 6,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча и пропустил 42 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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