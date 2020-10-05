Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя на несколько недель
"Ливерпуль" потерял своего основного голкипера Алиссона, об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп.
По словам немецкого наставника, вратарь выбыл из строя на несколько недель из-за травмы плеча, полученной на тренировке.
Вероятно, бразильский страж ворот пропустит не только матчи своей национальной сборной, но и игры с "Эвертоном" и "Аяксом" после международного перерыва.
28-летний Алиссон пропустил 5 голов в 4 встречах текущего сезона.
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Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18