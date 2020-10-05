Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя на несколько недель

"Ливерпуль" потерял своего основного голкипера Алиссона, об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп.

По словам немецкого наставника, вратарь выбыл из строя на несколько недель из-за травмы плеча, полученной на тренировке.

Вероятно, бразильский страж ворот пропустит не только матчи своей национальной сборной, но и игры с "Эвертоном" и "Аяксом" после международного перерыва.

28-летний Алиссон пропустил 5 голов в 4 встречах текущего сезона.

Не пропустите: Мане рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru