Вратарь "Ливерпуля" близок к переходу в "Лестер"

"Лестер" согласовал переход вратаря "Ливерпуля" Дэнни Уорда, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, сумма трансфер составит 11 миллионов евро. "Лестер" решил подписать Уорда для конкуренции с основным вратарем Каспером Шмейхелем.

В минувшем сезоне 25-летний Уорд провел за "Ливерпуль" 4 матча и пропустил 5 голов.

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