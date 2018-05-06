Вратарь "Ливерпуля" может перебраться в Бундеслигу

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к бельгийскому вратарю "Ливерпуля" Симону Миньоле, сообщает The Sun.

По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Мерсисайцы оценивают его в 11 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Миньоле провел за "Ливерпуль" 22 матча и пропустил 30 мячей.

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