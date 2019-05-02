Вратарь "Ливерпуля" не выполнил требование Клоппа в концовке матча с "Барселоной"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман сообщил, что главный тренер клуба Юрген Клопп требовал от вратаря Алиссона пойти в штрафную площадь "Барселоны" при исполнении углового во время первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором английский клуб проиграл со счетом 0:3.

"Клопп сказал Алиссону, чтобы он отправился в штрафную на угловой, но голкипер ответил отказом", - приводит слова Макманамана The Sun.

Впрочем, через несколько секунд вратарь передумал, но его остановил нападающий Мохамед Салах.

Напомним, что ответный матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится в Англии 7 мая.

Не пропустите: СМИ узнали, какой арбитр обслужит ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной". | http://soccernews.ru