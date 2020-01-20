Вратарь "Ливерпуля" получила жуткую травму лица на тренировке
Вратарь женской команды "Ливерпуля" Фрэнсис Китчинг получила серьезную травму лица во время тренировки.
Китчинг столкнулась с партнершей по команде и получила большое рассечение лба. Врачам клуба пришлось нанести на рану несколько швов.
"Вот что произошло на тренировке. Поэтому я не на игре с девочками. Это самая ужасная травма, которую я получала. Но сейчас боль утихла и я чувствую себя лучше", - написала Китчинг в своем Instagram.
So this happened in training on Tuesday hence why I’m not with the girls for today’s game...this has got to be the worst injury I’ve ever had as a goalkeeper but after a lot of swelling and pain (and looking like a cabbage patch doll) I can finally say I’m feeling a lot better and ready to get back out there with my girlies! I’m supporting them every minute from home ❤️ @liverpoolfcw See ya back on the pitch soon - love from Fran aka HP ⚡️(For now) BRB ✌
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17