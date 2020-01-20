Вратарь "Ливерпуля" получила жуткую травму лица на тренировке

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Вратарь "Ливерпуля" получила жуткую травму лица на тренировке
Вратарь женской команды "Ливерпуля" Фрэнсис Китчинг получила серьезную травму лица во время тренировки.

Китчинг столкнулась с партнершей по команде и получила большое рассечение лба. Врачам клуба пришлось нанести на рану несколько швов.

"Вот что произошло на тренировке. Поэтому я не на игре с девочками. Это самая ужасная травма, которую я получала. Но сейчас боль утихла и я чувствую себя лучше", - написала Китчинг в своем Instagram.

 
 
 
 
 

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