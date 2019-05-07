Вратарь "Ливерпуля" сыграет в особом свитере в матче с "Барселоной"

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер сыграет в особом свитере в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной", сообщает официальный сайт клуба.

Это сделано специально, чтобы свитер голкипера не сливался по цвету с формами "Барселоны" и арбитров. Данный свитер является уникальным и не будет доступен для продажи.

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 22:00 мск. В первом матче каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 26-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола.

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