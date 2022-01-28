Вратарь "Ливерпуля" ушёл в аренду в клуб пятого английского дивизиона

Фото сайт "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Витезлава Яроша в "Ноттс Каунти".

20-летний футболист сменил команду на правах аренды до окончания текущего сезона.

Рыночная стоимость чешского стража ворот оценивается в 100 тысяч евро. В прошлом году он был в аренде в "Сент-Патриксе".

Стоит отметить, что "Ноттс Каунти" выступает в пятом английском дивизионе.

Не пропустите: "Ливерпуль" отказался отпускать Минамино. | http://soccernews.ru