Вратарь "Ливерпуля" ушёл в аренду в клуб пятого английского дивизиона

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Вратарь "Ливерпуля" ушёл в аренду в клуб пятого английского дивизиона

Фото сайт "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Витезлава Яроша в "Ноттс Каунти".

20-летний футболист сменил команду на правах аренды до окончания текущего сезона.

Рыночная стоимость чешского стража ворот оценивается в 100 тысяч евро. В прошлом году он был в аренде в "Сент-Патриксе".

Стоит отметить, что "Ноттс Каунти" выступает в пятом английском дивизионе.

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