Вратарь "Ливерпуля" ушёл в аренду в клуб пятого английского дивизиона
Фото сайт "Ливерпуля"
"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Витезлава Яроша в "Ноттс Каунти".
20-летний футболист сменил команду на правах аренды до окончания текущего сезона.
Рыночная стоимость чешского стража ворот оценивается в 100 тысяч евро. В прошлом году он был в аренде в "Сент-Патриксе".
Стоит отметить, что "Ноттс Каунти" выступает в пятом английском дивизионе.
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|Команда
|М
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18