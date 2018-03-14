Вратарь "Локомотива" Гильерме не сыграет с "Атлетико"

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Могу сказать только, что Гильерме не сыграет. Что с ним? У доктора уточните" - сказал главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась разгромной победой "матрасников" со счётом 3:0.

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