Вратарь "Локомотива" Гильерме: "Не знаю, что такое быть русским"

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Вратарь "Локомотива" Гильерме: "Не знаю, что такое быть русским"

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме признался, что не чувствует себя русским.

Напомним, что в ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.

"С тех пор, как приехал в Россию, я изменился. Раньше был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я сам заметил, что так нельзя. Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю", - сказал 33-летний футболист.

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, сыграл 307 матчей и пропустил 297 голов. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.

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