Вратарь "Локомотива" Гильерме потерял деньги из-за участия в финансовой пирамиде

Вратарь московского "Локомотива" Гильерме "прогорел", вложив деньги в финансовую пирамиду.

По информации журналиста Ивана Карпова, натурализованный бразилец пытался заработать на инвестициях в холдинг GL Financial Group ("Анкор инвест").

Сколько футболист потерял на участии в сомнительном проекте, пока неизвестно.

Напомним, что Гильерме зарабатывает в "Локомотиве" 2,5 миллиона евро в год.

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