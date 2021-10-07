Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру

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Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру

Фото инстаграм Маринато Гильерме

Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме назвал команду, в которой он хочет закончить профессиональную карьеру.

"Контракт с "Локомотивом" заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру. Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда", - сказал натурализованный бразилец.

35-летний Гильерме выступает за "железнодорожников" с 2007 года, сыграл 365 матчей и пропустил 358 голов.

Не пропустите: Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу. | http://soccernews.ru
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