Вратарь "Локомотива" Гильерме рассказал, где собирается завершить карьеру
Фото инстаграм Маринато Гильерме
Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гильерме назвал команду, в которой он хочет закончить профессиональную карьеру.
"Контракт с "Локомотивом" заканчивается через полтора года, но я хочу завершить там карьеру. Это зависит не только от меня, но не думаю, что меня выгонят оттуда", - сказал натурализованный бразилец.
35-летний Гильерме выступает за "железнодорожников" с 2007 года, сыграл 365 матчей и пропустил 358 голов.
Не пропустите: Гильерме поблагодарил Николича за совместную работу. | http://soccernews.ru
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