Вратарь "Локомотива" назвал тройку лучших голкиперов в мире

Вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что в тройку лучших голкиперов в мире по его мнению входят: Джанлуиджи Буффона (ПСЖ), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Ян Облак ("Атлетико").

"Тер Штеген, Облак, Буффон. Пока Буффон играет, он всегда будет в топ-3. По визуальным ощущениям или по статистике? По визуальным", - приводит слова Гильерме официальный Youtube-канал "Локомотива".

В нынешнем сезоне 26-летний тер Штеген провел 36 матчей во всех турнирах и пропустил 32 гола. 41-летний Буффон принял участие в 20 поединках, в которых пропустил 13 мячей. 26-летний Облак сыграл в 35 поединках и пропустил 25 мячей.

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