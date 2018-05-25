Вратарь "Локомотива" отказал "Рубину"

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Вратарь "Локомотива" отказал "Рубину"

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев отказал "Рубину", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб хотел подписать 23-летнего стража ворот летом, видя в нём замену для Сергея Рыжикова.

Однако Медведев захотел остаться в "Локомотиве", несмотря на дефицит игровой практики.

Не пропустите: Рыжиков объяснил свой уход из "Рубина". | http://soccernews.ru

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