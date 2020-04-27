Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал о желании вернуться в "Бенфику"

Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес рассказал, что он хочет вернуться в свой бывший клуб "Бенфику".

"Хороший сын всегда возвращается домой. Я хотел бы вернуться в "Бенфику". Но надеюсь сделать это не на закате карьеры, когда я буду играть хуже. В Бразилии я не болел ни за какую команду, поэтому я всегда буду болельщиком "Бенфики", - приводит слова Эдерсона A Bola.

Эдерсон выступал за Бенфику" с 2015 по 2017 годы, а затем перешел в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел за "горожан" 31 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с английским клубом действует до лета 2025 года.

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