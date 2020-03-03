Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом

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Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво может перейти в "Нью-Йорк Сити", сообщает ESPN.

По сведениям издания, американский клуб сделал предложение чилийцу, у которого ближайшим летом завершается срок контракта с "горожанами". Таким образом, Браво может перейти в новый клуб бесплатно. 

Браво выступает за "Манчестер Сити" с 2014 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее играл за "Коло-Коло", "Реал Сосьедад" и "Барселону".

Не пропустите: "Манчестер Сити" объявил о переходе трансферной цели "Барселоны". | http://soccernews.ru 
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