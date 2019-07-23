Вратарь "Манчестер Сити" организовал благотворительный матч и собрал сотни килограммов еды для нуждающихся
Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон стал организатором благотворительного матча в своем родном городе Осаску.
В этой встрече команда Эдерсона встречалась с командой бразильского певца MC Guime. В матче приняли участие такие известные игроки, как Эдер Милитао ("Реал"), Давид Нерес ("Аякс") и Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"). Встреча завершилась вничью со счетом 5:5, а Эдерсон, игравший на позиции хавбека, забил два гола.
Посетить матч мог любой человек. Входной билет можно было получить, предъявив один килограмм нескоропортящихся продуктов. После матча для нуждающихся было собрано сотни килограммов еды.
25-летний Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Бенфики" за 40 миллионов евро. Всего за английский клуб он провел 100 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 74 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16