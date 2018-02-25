Вратарь "Манчестер Сити" создал в финале Кубка Лиги одинаковое количество моментов со всем "Арсеналом"

Теги манчестер ситиарсенал лондонклаудио браво

Вратарь "Манчестер Сити" создал в финале Кубка Лиги одинаковое количество моментов со всем "Арсеналом"

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 и стал обладателем трофея.

Стоит отметить, что вратарь "горожан" Клаудио Браво создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному.

При этом 34-летний чилиец стал автором голевой передачи на Серхио Агуэро, который открыл счет.

Не пропустите: "Арсенал" проиграл шестой финал Кубка Лиги из восьми. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов