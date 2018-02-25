Вратарь "Манчестер Сити" создал в финале Кубка Лиги одинаковое количество моментов со всем "Арсеналом"

В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 и стал обладателем трофея.

Стоит отметить, что вратарь "горожан" Клаудио Браво создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному.

При этом 34-летний чилиец стал автором голевой передачи на Серхио Агуэро, который открыл счет.

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