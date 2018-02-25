Вратарь "Манчестер Сити" создал в финале Кубка Лиги одинаковое количество моментов со всем "Арсеналом"
В финале Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 и стал обладателем трофея.
Стоит отметить, что вратарь "горожан" Клаудио Браво создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному.
При этом 34-летний чилиец стал автором голевой передачи на Серхио Агуэро, который открыл счет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|3
|Ливерпуль
|28
|57
|4
|Тоттенхэм
|28
|55
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|28
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20