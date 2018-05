Вратарь "Манчестер Сити" стал автором мирового рекорда

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес установил мировой рекорд, сообщает официальный твиттер клуба.

Голкипер стал рекордсменом по дальности полета мяча. Эдерсон сумел отправить мяч на расстояние 75,35 метра.

