Вратарь "Манчестер Сити" стал автором мирового рекорда

Теги манчестер ситиэдерсон

Вратарь "Манчестер Сити" стал автором мирового рекорда

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес установил мировой рекорд, сообщает официальный твиттер клуба.

Голкипер стал рекордсменом по дальности полета мяча. Эдерсон сумел отправить мяч на расстояние 75,35 метра.

Видео: рекордные удары Эдерсона.

Напомним, что 24-летний Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за 40 миллионов евро.

В этом сезоне ему удалось 16 раз оставить ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: На хавбека "Наполи" претендуют все гранды АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов