Вратарь "Манчестер Сити" стал автором мирового рекорда
Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес установил мировой рекорд, сообщает официальный твиттер клуба.
Голкипер стал рекордсменом по дальности полета мяча. Эдерсон сумел отправить мяч на расстояние 75,35 метра.
Видео: рекордные удары Эдерсона.
.@edersonmoraes93 attempts the World's Longest Football Kick to make the @GWR! #mancity pic.twitter.com/ToUKov19kT— Manchester City (@ManCity) 11 мая 2018 г.
Напомним, что 24-летний Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за 40 миллионов евро.
В этом сезоне ему удалось 16 раз оставить ворота в неприкосновенности.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30