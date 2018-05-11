Вратарь "Манчестер Сити" стал автором мирового рекорда

Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес установил мировой рекорд, сообщает официальный твиттер клуба.

Голкипер стал рекордсменом по дальности полета мяча. Эдерсон сумел отправить мяч на расстояние 75,35 метра.

Видео: рекордные удары Эдерсона.

Напомним, что 24-летний Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за 40 миллионов евро.

В этом сезоне ему удалось 16 раз оставить ворота в неприкосновенности.

Не пропустите: На хавбека "Наполи" претендуют все гранды АПЛ. | http://soccernews.ru