Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет

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Голкипер "Манчестер Сити" Скотт Карсон вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" впервые за 3645 дней.

Как сообщает OptaJoe, в последний раз Карсон выходил на поле в чемпионате Англии в мае 2011 года в составе "Вест Бромвича". Это является самым длинным промежутком между двумя играми для вратаря в АПЛ.

Напомним, что в 2019 году 35-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти".

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