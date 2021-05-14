Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет

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Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 летФото: твиттер Опта/Автор неизвестен

Голкипер "Манчестер Сити" Скотт Карсон вышел на поле в стартовом составе в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" впервые за 3645 дней.

Как сообщает OptaJoe, в последний раз Карсон выходил на поле в чемпионате Англии в мае 2011 года в составе "Вест Бромвича". Это является самым длинным промежутком между двумя играми для вратаря в АПЛ.

Напомним, что в 2019 году 35-летний вратарь перешел в "Манчестер Сити" на правах аренды из "Дерби Каунти". 

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