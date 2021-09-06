Вратарь "Манчестер Сити" заболел коронавирусом

Фото инстаграм Зака Стеффена

Голкипер "Манчестер Сити" Зак Стеффен сдал положительный тест на COVID-19.

Болезнь у 26-летнего футболиста обнаружили в расположении сборной США, где он находится сейчас.

Таким образом, вратарь "горожан" не сыграет за национальную команду против Гондураса в ночь на 9 сентября.

"Сити" купил Стеффена в 2019 году, с тех пор страж ворот пропустил 7 голов в 13 матчах.

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