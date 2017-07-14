Вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в "Астон Виллу"

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" перешел в "Астон Виллу"

"Астон Вилла" объявила о переходе вратаря "Манчестер Юнайтед" Сэма Джонстона, сообщает официальный сайт клуба.

Бирмингемский клуб арендовал голкипера до лета 2018 года. Стоит отметить, что в минувшем сезоне Джонстон также играл за "Астон Виллу" на правах аренды.

24-летний Джонстон выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Олдхэму", "Сканторпу", "Уолсоллу", "Йовилу", "Донкастеру" и "Престону". Сыграл 3 матча за юношескую сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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