Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может продолжить карьеру в МЛС

Теги манчестер юнайтедсерхио ромеротрансферы

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может продолжить карьеру в МЛС

Голкипер Серхио Ромеро ищет варианты ухода из "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.

Поскольку трансферное окно в Европе уже закрыто, аргентинский страж ворот хочет уехать в МЛС.

При этом 33-летний футболист настаивает на том, что "красные дьяволы" должны отпустить его бесплатно.

Летом в услугах Ромеро были заинтересованы "Челси", "Валенсия" и "Эвертон", но "МЮ" отпугнул всех потенциальных покупателей своими финансовыми требованиями.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Карпина успокоила болельщиков "Ростова", переживающих из-за трансферной кампании

Жена Карпина успокоила болельщиков "Ростова", переживающих из-за трансферной кампании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов