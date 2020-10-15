Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может продолжить карьеру в МЛС
Голкипер Серхио Ромеро ищет варианты ухода из "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.
Поскольку трансферное окно в Европе уже закрыто, аргентинский страж ворот хочет уехать в МЛС.
При этом 33-летний футболист настаивает на том, что "красные дьяволы" должны отпустить его бесплатно.
Летом в услугах Ромеро были заинтересованы "Челси", "Валенсия" и "Эвертон", но "МЮ" отпугнул всех потенциальных покупателей своими финансовыми требованиями.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется защитником сборной Испании. | http://soccernews.ru
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|27
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|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|36
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|Вест Хэм Юнайтед
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