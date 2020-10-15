Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может продолжить карьеру в МЛС

Голкипер Серхио Ромеро ищет варианты ухода из "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.

Поскольку трансферное окно в Европе уже закрыто, аргентинский страж ворот хочет уехать в МЛС.

При этом 33-летний футболист настаивает на том, что "красные дьяволы" должны отпустить его бесплатно.

Летом в услугах Ромеро были заинтересованы "Челси", "Валенсия" и "Эвертон", но "МЮ" отпугнул всех потенциальных покупателей своими финансовыми требованиями.

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