Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может вернуться в Аргентину
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может покинуть клуб и вернуться в Аргентину, сообщает Goal.
По сведениям издания, вратарь ведет переговоры с клубом о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Интерес к Ромеро проявляет его бывший клуб "Расинг" из Авельянеды. Стоит отметить, что в летне-осеннее трансферное окно аргентинцем интересовался "Эвертон", но манкунианцы отказались продавать игрока.
33-летний Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 61 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18