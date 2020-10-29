Вратарь "Манчестер Юнайтед" Ромеро может вернуться в Аргентину

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро может покинуть клуб и вернуться в Аргентину, сообщает Goal.

По сведениям издания, вратарь ведет переговоры с клубом о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Интерес к Ромеро проявляет его бывший клуб "Расинг" из Авельянеды. Стоит отметить, что в летне-осеннее трансферное окно аргентинцем интересовался "Эвертон", но манкунианцы отказались продавать игрока.

33-летний Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за английский клуб 61 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов.

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