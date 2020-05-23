Вратарь "Минска" рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
Голкипер белорусского "Минска" Артём Леонов вспомнил, как в своё время мог стать игроком "Зенита".
"Я только начинал играть во второй лиге, в конце сезона позвали на просмотр в "Зенит". Мне было важно остаться там или понять, почему не получилось. Почему в итоге не подписал контракт? Честно, понятия не имею. Как вернулся с третьего сбора, ко мне подошёл генеральный директор академии и сказал: "Как ты с этим агентом связался?". Я тогда сотрудничал с Сергеем Пушкиным. Это единственные слова, которые получил после просмотра. Дальше звонил агенту, просил объяснить, берут меня или нет. Он сказал: "Подожди, летом ещё поедешь на просмотр к ним". Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские, но единственный выход - начинать с себя.
Вернулся во вторую лигу, стал доигрывать сезон, он как раз переходным был. Случилась травма - вывих локтевого сустава. Агент начал подгонять, мол, давай, надо ехать в "Зенит". Восстановился как можно быстрее, поехал на первый сбор, и, по-моему, на третьей тренировке после мощного удара с близкого расстояния (если не ошибаюсь, бил Игорь Денисов) - надрыв локтя, те же связки. Так сбор для меня закончился. Понял, что с "Зенитом" не получится", - рассказал Леонов.
25-летний вратарь является воспитанником Академии Коноплёва. До переезда в Беларусь выступал за "Краснодар-2", "Уфу", "Лучко", "Мордовию", "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск".
Не пропустите: Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Представитель Реки косвенно подтвердил интерес "Локомотива"
-
Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва
-
Вратарь "Минска" рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"
-
"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
-
"Барселона" и "Манчестер Сити" близки к договорённости по обмену защитниками
-
Румменигге озвучил окончательную позицию "Баварии" по выкупу Коутиньо
-
1
Месси - лучший бомбардир в истории ЛЧ к 23 годам, Роналду не попал в топ-10
-
Названа официальная дата возобновления чемпионата Португалии
-
"Ростов" красиво поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом
-
Видаль прокомментировал слова Кьеллини о своём пристрастии к алкоголю
-
Игрок сборной Франции продал медаль победителя ЧМ-2018
-
Тренер "Боруссии" объяснил, почему Гётце мало играет
-
Озбилиз: "Ананидзе в составе "Барселоны" был бы одним из лучших футболистов Европы"
-
Анчелотти: "Зидан изменил мои футбольные взгляды"
-
"Интер" ответил ПСЖ на последнее предложение по Икарди
-
1
Соболев поделился впечатлениями от Москвы
-
Главные новости дня: 22 мая
-
Cadena Cope: "Барселона" договорилась о переходе с нападающим "Интера" Мартинесом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18