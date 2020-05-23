Вратарь "Минска" рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

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Вратарь "Минска" рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

Голкипер белорусского "Минска" Артём Леонов вспомнил, как в своё время мог стать игроком "Зенита".

"Я только начинал играть во второй лиге, в конце сезона позвали на просмотр в "Зенит". Мне было важно остаться там или понять, почему не получилось. Почему в итоге не подписал контракт? Честно, понятия не имею. Как вернулся с третьего сбора, ко мне подошёл генеральный директор академии и сказал: "Как ты с этим агентом связался?". Я тогда сотрудничал с Сергеем Пушкиным. Это единственные слова, которые получил после просмотра. Дальше звонил агенту, просил объяснить, берут меня или нет. Он сказал: "Подожди, летом ещё поедешь на просмотр к ним". Непонятная ситуация. Не знаю, футбольные это дела или агентские, но единственный выход - начинать с себя.

Вернулся во вторую лигу, стал доигрывать сезон, он как раз переходным был. Случилась травма - вывих локтевого сустава. Агент начал подгонять, мол, давай, надо ехать в "Зенит". Восстановился как можно быстрее, поехал на первый сбор, и, по-моему, на третьей тренировке после мощного удара с близкого расстояния (если не ошибаюсь, бил Игорь Денисов) - надрыв локтя, те же связки. Так сбор для меня закончился. Понял, что с "Зенитом" не получится", - рассказал Леонов

25-летний вратарь является воспитанником Академии Коноплёва. До переезда в Беларусь выступал за "Краснодар-2", "Уфу", "Лучко", "Мордовию", "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск".

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