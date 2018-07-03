Вратарь "МЮ" перешел в "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" приобрел вратаря "Манчестер Юнайтед" Сэма Джонстона, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7,35 миллиона евро. Голкипер подписал с новым клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Джонстон выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, но не провел за клуб ни одного матча. Сдавался в аренду "Олдхэму", "Сканторпу", "Уолсоллу", "Йовиллу", "Донкастеру", "Престону" и "Астон Вилле". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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