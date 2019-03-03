Вратарь "Наполи" был удален за спорный фол на Роналду

Вратарь "Наполи" Алекс Мерет получил красную карточку в первом тайме матча 25-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:2, перерыв).

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду воспользовался ошибкой защитника и выскочил один на один, а затем упал в результате спорного контакта с Меретом. Впрочем, арбитр без раздумий удалил голкипера.

Со штрафного, назначенного за этот фол, счет открыл Миралем Пьянич. Позже второй гол забил Эмре Джан.

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