Вратарь "Наполи" Оспина избежал серьезной травмы головы

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Вратарь "Наполи" Оспина избежал серьезной травмы головы

"Наполи" сообщил информацию о состоянии колумбийского вратаря Давида Оспины, который получил травму головы в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (4:2).

Оспина столкнулся с соперником, потерял сознание, и был госпитализирован. К счастью, у Оспины не оказалось серьезных повреждений, но он пропустит ближайшие матчи сборной Колумбии.

30-летний Оспина перешел в "Наполи" из "Арсенала" на правах аренды прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за "Наполи" во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола.

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