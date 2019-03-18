Вратарь "Наполи" Оспина избежал серьезной травмы головы

"Наполи" сообщил информацию о состоянии колумбийского вратаря Давида Оспины, который получил травму головы в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (4:2).

Оспина столкнулся с соперником, потерял сознание, и был госпитализирован. К счастью, у Оспины не оказалось серьезных повреждений, но он пропустит ближайшие матчи сборной Колумбии.

30-летний Оспина перешел в "Наполи" из "Арсенала" на правах аренды прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел 21 матч за "Наполи" во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола.

Не пропустите: Девушка дня: Даниэла Оспина - эффектная экс-супруга Хамеса Родригеса. | http://soccernews.ru