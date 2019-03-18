Вратарь "Наполи" вернулся домой из больницы

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Вратарь "Наполи" вернулся домой из больницы

Вратарь "Наполи" Давид Оспина сегодня, 18 марта, был выписан из больницы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в матче "Наполи" - "Удинезе" (4:2), которой проходил вчера, 17 марта, Оспина потерял сознание прямо во время игры. 

Футболиста госпитализировали в больницу, где он обследовался. Врачи заявили, что ничего серьезного не обнаружено, однако игроку необходимо отдохнуть несколько дней. 

В нынешнем сезоне голкипер участвовал в 14 матчах, 4 из которых провел на ноль.

Не пропустите: "Наполи" - "Удинезе" - 4:2 (видеообзор матча Серии А)| http://soccernews.ru

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