Вратарь "Ньюпорт Каунти" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забил невероятный гол (видео)
Голкипер клуба "Ньюпорт Каунти", выступающего в четвертом английском дивизионе, Том Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса. 25-летний вратарь смог забить гол с самой дальней дистанции в мировом футболе в официальных матчах.
19 января, в гостевом матче с "Челтнем Таун" Кинг открыл счет ударом от собственных ворот. В результате сильного ввода мяча, тот долетел до штрафной площади хозяев, ударился о газон и перелетел через обескураженного вратаря Джошуа Гриффитсом. Встреча в итоге завершился вничью 1:1, но, наверняка запомнится любителям футбола именно таким голом.
— Sky Sports (@SkySports) January 19, 2021
Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i
Теперь в Книге рекордов Гиннесса зафиксировали достижение Кинга - гол с расстояния 96,01 метра (105 ярдов). Прошлый рекорд принадлежал Асмиру Беговичу более 7 лет. 2 ноября 2013 года голкипер, выступая за "Сток Сити", забил мяч в ворота "Саутгемптона" с дистанции 91,9 метра (100,5 ярда).
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18