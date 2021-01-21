Вратарь "Ньюпорт Каунти" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забил невероятный гол (видео)

Теги ньюпорт каунти

Вратарь "Ньюпорт Каунти" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забил невероятный гол (видео)Голкипер клуба "Ньюпорт Каунти", выступающего в четвертом английском дивизионе, Том Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса. 25-летний вратарь смог забить гол с самой дальней дистанции в мировом футболе в официальных матчах.

19 января, в гостевом матче с "Челтнем Таун" Кинг открыл счет ударом от собственных ворот. В результате сильного ввода мяча, тот долетел до штрафной площади хозяев, ударился о газон и перелетел через обескураженного вратаря Джошуа Гриффитсом. Встреча в итоге завершился вничью 1:1, но, наверняка запомнится любителям футбола именно таким голом.

Теперь в Книге рекордов Гиннесса зафиксировали достижение Кинга - гол с расстояния 96,01 метра (105 ярдов). Прошлый рекорд принадлежал Асмиру Беговичу более 7 лет. 2 ноября 2013 года голкипер, выступая за "Сток Сити", забил мяч в ворота "Саутгемптона" с дистанции 91,9 метра (100,5 ярда).

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