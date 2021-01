Вратарь "Ньюпорт Каунти" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забил невероятный гол (видео)

Голкипер клуба "Ньюпорт Каунти", выступающего в четвертом английском дивизионе, Том Кинг попал в Книгу рекордов Гиннесса. 25-летний вратарь смог забить гол с самой дальней дистанции в мировом футболе в официальных матчах.

19 января, в гостевом матче с "Челтнем Таун" Кинг открыл счет ударом от собственных ворот. В результате сильного ввода мяча, тот долетел до штрафной площади хозяев, ударился о газон и перелетел через обескураженного вратаря Джошуа Гриффитсом. Встреча в итоге завершился вничью 1:1, но, наверняка запомнится любителям футбола именно таким голом.





Newport County goalkeeper Tom King scored directly from his own enormous goal kick this evening to help his side draw with Cheltenham Town! pic.twitter.com/lEOz4VSi2i