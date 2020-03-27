Вратарь "Пачуки": "Если Месси не выиграет Чемпионат Мира, то футбол несправедлив"

Вратарь "Пачуки" Оскар Устари, друг капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, встал на защиту звёздного футболиста, критикуемого за свои выступления в составе национальной команды.

"Сомневаться в том, как Месси отдаётся в играх за сборную, просто возмутительно. Я видел его плачущим из-за происходящего в сборной. Очень сложно находиться на его месте. Если Лео не выиграет Чемпионат Мира, то футбол несправедлив", - приводит слова Устари Sport.es.

Напомним, что Месси на взрослом уровне не выиграл с "альбиселесте" ни одного трофея.

Что касается ЧМ, то лучшим результатом аргентинцев с 32-летним форвардом в составе был выход в финал мирового первенства в 2014 году.

Не пропустите: Месси пожертвовал около миллиона евро на борьбу с коронавирусом. | http://soccernews.ru