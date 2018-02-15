Вратарь "Порту" пропустил пять голов после шести ударов "Ливерпуля" в створ ворот

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:0.

Стоит отметить, что мерсисайдский клуб нанес всего шесть ударов в створ ворот португальцев.

Таким образом вратарь "драконов" Жозе Са сумел спасти команду всего лишь раз.

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