Вратарь, пропускавший от Месси чаще всех показал коллекцию бутылок: "Мог бы открыть бар" (фото)
Голкипер "Фламенго" Диего Алвес получил подарочное пиво в честь рекорда нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, каждый вратарь, ворота которого поражал аргентинец, получил такое количество бутылок пива, сколько пропустил голов от форварда. Всего в рамках кампании пивного бренда было отправлено 644 бутылки. Именно столько мячей записал на свой счет Месси, установив мировой рекорд.
35-летний Алвес, выступавший в Испании за "Валенсию", показал в соцсетях 21 бутылку пива. Это максимальное количество, которое получали вратари. На 3 гола меньше пропустил Горка Ирайсос. Андресу Фернандесу и Икеру Касильясу Месси забивал по 17 раз.
Parabéns, #Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde! Fiquem ligados pq as 19h vou bater um papo com o pessoal da @budfootball! pic.twitter.com/8w9d2UkQbf— Diego Alves (@diegoalvesgol) January 5, 2021
В комментарием под фото защитник Филипе Луис, пошутил над партнером по команде: "Если бы ты задержался в Испании еще на два года, то мог бы сейчас открыть свой бар".
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