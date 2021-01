Вратарь, пропускавший от Месси чаще всех показал коллекцию бутылок: "Мог бы открыть бар" (фото)

Голкипер "Фламенго" Диего Алвес получил подарочное пиво в честь рекорда нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



Напомним, каждый вратарь, ворота которого поражал аргентинец, получил такое количество бутылок пива, сколько пропустил голов от форварда. Всего в рамках кампании пивного бренда было отправлено 644 бутылки. Именно столько мячей записал на свой счет Месси, установив мировой рекорд.

35-летний Алвес, выступавший в Испании за "Валенсию", показал в соцсетях 21 бутылку пива. Это максимальное количество, которое получали вратари. На 3 гола меньше пропустил Горка Ирайсос. Андресу Фернандесу и Икеру Касильясу Месси забивал по 17 раз.

Parabéns, #Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde! Fiquem ligados pq as 19h vou bater um papo com o pessoal da @budfootball! pic.twitter.com/8w9d2UkQbf