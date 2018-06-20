Вратарь ПСЖ близок к переходу в "Наполи"

Теги наполипсжальфонс ареоля

Вратарь ПСЖ близок к переходу в "Наполи"Вратарь ПСЖ  Альфонс Ареоля новый сезон может начать в составе "Наполи".

Как сообщает Sky Italia, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис лично прибыл в Париж, где проведе переговоры по трансферу голкипера.

За Ареола парижане хотят выручить не менее 35 миллионов евро, но "Наполи" надеется снизить цену.

Напомним, лидер "Наполи" определился со своим будущим. | soccernews.ru

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