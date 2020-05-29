Вратарь ПСЖ разбил арендованный Lamborghini
Вратарь ПСЖ Марчин Булка попал в дорожно-транспортное происшествие на родине в Польше.
По информации L’Équipe, неподалеку от города Вышогруд спорткар Lamborghini с футболистом за рулём врезался в Hyundai. Сам голкипер не пострадал, а вот водителя и пассажира другого автомобиля госпитализировали.
Сообщается, что авария произошла в ночь со среды на четверг. Причина инцидента - Булка во время обгона не справился с управлением. Примечательно, что ехал он на арендованной машине.
[#L1] Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte @sportpl.— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 28, 2020
Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/jgjDaPQPBm
Прошлым летом 20-летний страж ворот перешёл из "Челси" в ПСЖ, сыграл 1 матч.
Не пропустите: Неймар отказался пойти на снижение зарплаты в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"
-
Экс-президент "Барселоны": "Неймар - второй в мире после Месси"
-
Бывшая модель Playboy хочет купить румынский клуб
-
Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном
-
"Зенит" отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
-
"Ницца" поборется за трансферную цель "Локомотива"
-
Экс-защитник "Сочи" Рами опроверг слухи о продаже медали ЧМ-2018
-
Ляказетт отказал "Интеру"
-
Официально: Виктор Вальдес возглавил команду из четвёртого дивизиона Испании
-
Вратарь ПСЖ разбил арендованный Lamborghini
-
"Валенсия" летом потеряет основного защитника
-
Хиддинк оценил тренерские перспективы Анюкова
-
У Жоау Мариу есть три варианта продолжения карьеры
-
Главные новости дня: 28 мая
-
2
Экс-помощник Гвардиолы: "Своей карьерой Месси заслуживает победы на ЧМ-2022"
-
"Унион" отстранил игрока, который отказывался идти на понижение зарплаты
-
Нападающий "Локомотива": "Я давно переболел коронавирусом, однако клуб не пускает меня на базу"
-
Президент "Арсенала" покинул свой пост
-
Баринов рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
-
Канте возобновил тренировки на базе "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13