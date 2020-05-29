Вратарь ПСЖ разбил арендованный Lamborghini

Вратарь ПСЖ Марчин Булка попал в дорожно-транспортное происшествие на родине в Польше.

По информации L’Équipe, неподалеку от города Вышогруд спорткар Lamborghini с футболистом за рулём врезался в Hyundai. Сам голкипер не пострадал, а вот водителя и пассажира другого автомобиля госпитализировали.

Сообщается, что авария произошла в ночь со среды на четверг. Причина инцидента - Булка во время обгона не справился с управлением. Примечательно, что ехал он на арендованной машине.

[#L1] Le troisième gardien du PSG, Marcin Bulka (20 ans), a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, rapporte @sportpl.



Le jeune polonais s'en est sorti indemne. pic.twitter.com/jgjDaPQPBm — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 28, 2020

Прошлым летом 20-летний страж ворот перешёл из "Челси" в ПСЖ, сыграл 1 матч.

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