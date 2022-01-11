Вратарь ПСЖ Рико может вернуться в Испанию

Теги псжмальоркасерхио рикотрансферы

Вратарь ПСЖ Рико может вернуться в Испанию

Фото: инстаграм Серхио Рико/Автор неизвестен

"Мальорка" проявляет интерес к испанскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, испанский клуб может арендовать голкипера в зимнее трансферное окно без права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Рико провел за ПСЖ один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Роналду может перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов