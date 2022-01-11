Вратарь ПСЖ Рико может вернуться в Испанию

Фото: инстаграм Серхио Рико/Автор неизвестен

"Мальорка" проявляет интерес к испанскому вратарю "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, испанский клуб может арендовать голкипера в зимнее трансферное окно без права последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Рико провел за ПСЖ один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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