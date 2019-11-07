Вратарь Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с загребским "Динамо", что помогло "Шахтёру" уйти от поражения в матче ЛЧ

Теги андрей пятовсергей кривцовшахтер донецкдинамо загреб

Вратарь Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с загребским "Динамо", что помогло "Шахтёру" уйти от поражения в матче ЛЧ

В концовке матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между загребским "Динамо" и "Шахтером" произошёл редкий случай.

На 95-й минуте при счёте 3:2 в пользу хорватской команды вратарь "горняков" Андрей Пятов пошёл в штрафную площадь соперника и заработал пенальти.

Арбитр назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора, Деде его реализовал, а "Шахтёр" ушёл от поражения.

После матча Пятов прокомментировал своё достижение следующим образом: "Какие ощущения могли быть? Пенальти же ещё надо было забить. Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола".

Защитник "Шахтёра" Сергей Кривцов также высказался о случившемся: "Я издалека смотрел на телевизор, когда судья пересматривал ВАР, вроде момент с Пятовым просматривал. Наверное, Пятов - первый вратарь в истории, на ком был заработан пенальти".

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